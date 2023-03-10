Американська співачка Майлі Сайрус презентувала новий альбом під назвою Endless Summer Vacation. До нього увійшло 13 композицій, серед яких уже відомі хіти, такі як Flowers і Muddy Feet.

Також у платівці є робота зі співачкою Sia та виконавицею Бренді Карлайл.

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Крім того, разом із релізом альбому, Майлі презентувала і чорно-білий кліп до пісні River. Ця композиція – певна ода про нове кохання.

Продюсерами платівки стали Kid Harpoon і Тайлер Джонсон, які співпрацюють з Гаррі Стайлсом.

Альбом Endless Summer Vacation став дебютним релізом під керівництвом лейблу Columbia Records, з яким Сайрус підписала контракт після відходу з RCA Records у 2021 році.