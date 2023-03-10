Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Відео Музика

Майлі Сайрус представила новий альбом Endless Summer Vacation

10 Березня 2023, 12:18
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Майли Сайрус
Джерело: Depositphotos

Американська співачка Майлі Сайрус презентувала новий альбом під назвою Endless Summer Vacation. До нього увійшло 13 композицій, серед яких уже відомі хіти, такі як Flowers і Muddy Feet.

Також у платівці є робота зі співачкою Sia та виконавицею Бренді Карлайл.

Зараз дивляться

Крім того, разом із релізом альбому, Майлі презентувала і чорно-білий кліп до пісні River. Ця композиція – певна ода про нове кохання.

Продюсерами платівки стали Kid Harpoon і Тайлер Джонсон, які співпрацюють з Гаррі Стайлсом.

Альбом Endless Summer Vacation став дебютним релізом під керівництвом лейблу Columbia Records, з яким Сайрус підписала контракт після відходу з RCA Records у 2021 році.

Читайте також:
Майлі Сайрус та Ліам Гемсворт Майлі Сайрус присвятила нову пісню Flowers своєму колишньому Ліаму Гемсворту

Теги
Майлі Сайрус Музичний альбом прем’єра
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь