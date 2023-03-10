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Майли Сайрус представила новый альбом Endless Summer Vacation

10 марта 2023, 12:18
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Майли Сайрус
Источник: Depositphotos

Американская певица Майли Сайрус презентовала новый альбом под названием Endless Summer Vacation. В него вошло 13 композиций, среди которых уже известные хиты, такие как Flowers и Muddy Feet.

Также в пластинке есть работа с певицей Sia и исполнительницей Брэнди Карлайл.

Кроме того, вместе с релизом альбома, Майли презентовала и черно-белый клип к песне River. Эта композиция — некая ода о новой любви.

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Продюсерами пластинки стали Kid Harpoon и Тайлер Джонсон, которые сотрудничают с Гарри Стайлсом.

Альбом Endless Summer Vacation стал дебютным релизом под руководством лейбла Columbia Records, с которым Сайрус подписала контракт после ухода из RCA Records в 2021 году.

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Майлі Сайрус Музичний альбом прем’єра
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