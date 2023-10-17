У вівторок, 17 жовтня, стало відомо про смерть українського телеведучого, колишнього гравця КВК і ексрадника секретаря РНБО Сергія Сивоха.

За даними пресслужби шоумена, причиною смерті стала хронічна хвороба легень. Сивохо пішов з життя у віці 54 років.

Що відомо про хворобу Сергія Сивоха

У 2021 році у програмі Зірковий шлях Сергій Сивохо розповідав, що проблеми із зайвою вагою у нього почалися ще у дитинстві.

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У 6-річному віці лікарі діагностували йому бронхіт з астматичним компонентом. Через гормональне лікування Сивохо почав набирати зайві кілограми.

У 2017-му Сергію, який мав вагу 195 кілограмів, діагностували виразку шлунку. Тоді шоумен почувався дуже слабким і не розумів, що коїться, а виявилося, що він втрачав кров.

За порадою лікарів Сивохо почав худнути й у 51 рік скинув 50 кілограмів, але проблеми зі здоров’ям не зникли.

Через малорухливий спосіб життя у легенях накопичилася рідина, тоді лікарям довелося вводити Сивоха у штучну кому.

Сергій зізнавався, що оплатити своє тривале лікування йому вдалося завдяки підтримці друзів. Більше подробиць про стан свого здоров’я шоумен не розповідав.

Фото: Сергій Сивохо