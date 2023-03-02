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Мадонна закрутила роман із 29-річним боксером Джошем Поппером

2 Березня 2023, 10:37
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Мадонна
Джерело: Depositphotos

Епатажна американська 64-річна співачка Мадонна закрутила новий роман. Після розриву з 23-річним манекенником Ендрю Дарнеллом, обранцем виконавиці став 29-річний боксер Джош Поппер.

За словами інсайдерів, він є спортивним коучем дітей Мадонни і керує тренажерним залом Bredwinners на Мангеттені.

Артистка публікувала у своєму Instagram знімки з Джошем наприкінці лютого, зроблені вони були в спортзалі. На них вона ніжно притискалася до плеча Поппера, проте згодом почистила свою соцмережу, тому зараз цих кадрів там немає.

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В акаунті спортсмена знімки із зіркою є.

Офіційно свої стосунки з боксером Мадонна не підтверджувала.

Відомо, що він не тільки є спортсменом, а й пробує себе на телебаченні. Джош з’явився в останньому сезоні серіалу Літній будинок.

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Джерело
Daily Mail
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