Люксембург уперше за 31 рік візьме участь у Євробаченні 2024. Країна вже обрала свого представника за допомогою Нацвідбору.

Хто представить Люксембург на Євробаченні 2024

Востаннє Люксембург був на Євробаченні в 1993 році. 27 січня 2024 року було проведено Нацвідбір, у якому змагалося вісім учасників на право поїхати на міжнародний пісенний конкурс.

Люксембург на Євробаченні 2024 представить 23-річна співачка Tali з піснею Fighter.

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До слова, з’явилася на Нацвідборі в Люксембурзі й українська співачка Руслана, яка 2004 року посіла перше місце на конкурсі. Вона виступила на сцені з треком Wild Dances, який і приніс їй перемогу.

– 20 років тому чи не вперше на всю Європу прозвучала фраза Україна перемогла. Сьогодні я без вагань можу це повторити. Тому що я вірю в нашу перемогу, ми будемо боротися до переможного кінця. Саме це я сказала в інтерв’ю в грінрумі під час учорашнього Нацвідбору на Євробачення 2024 у Люксембурзі. І я вдячна за безцінну реакцію публіки на ці слова, – зазначила Руслана.

Варто зазначити, незважаючи на те, що Люксембург не брав участі в Євробаченні 31 рік, він є одним із найуспішніших учасників конкурсу – п’ять перемог.

До слова, представник від України на конкурсі стане відомий вже 3 лютого – під час фіналу Нацвідбору.