Францію на Євробаченні 2024 представить Slimane з піснею Mon Amour. Він виступить у фіналі 11 травня.

Що відомо про Slimane

Справжнє імʼя французького співака алжирського походження – Сліман Небчі. Йому 34 роки, і він – переможець пʼятого сезону пісенного шоу The Voice: la plus belle voix у 2016 році. У творчому доробку має альбом і дев’ять синглів.

Slimane розпочав карʼєру з публікації авторських пісень у мережі. Потім була участь у низці музичних телевізійних конкурсів. У 2015 році виконавець отримав роль у французькому мюзиклі Марія-Антуанетта і кавалер де Мезон-Руж у постановці Дідьє Барбелів’єна.

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Чергове досягнення співака – перемога у Національному відборі на Євробачення 2024 від Франції. До речі, Slimane має спільний трек із представницею Франції на Євробаченні 2023 – співачкою La Zarra.

Пісня Slimane для Євробачення 2024

Пісню Mon Amour співак написав французькою мовою та присвятив усім, кому відоме почуття кохання. Її вже можна прослухати на різних цифрових платформах.

– Я написав цю пісню як любовний лист до всіх сердець, які її почують, – зазначив Slimane в описі до кліпа зі своїм живим виступом.

Франція на Євробаченні

Франція бере участь у Євробаченні з моменту заснування конкурсу, пропустивши змагання лише у 1974 і 1982 роках. На рахунку країни п’ять перемог на Євробаченні – у 1958, 1960, 1962, 1969 і 1977 роках.

Представники країни зазвичай виконують пісні на конкурсі французькою мовою. Цей рік не буде винятком. Тож зі сцени Євробачення 2024 в Мальме знову лунатиме мова кохання.

Фото: скрин з Youtube-каналу Slimane