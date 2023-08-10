Відома радянська проукраїнська актриса Лія Ахеджакова розлютила росіян своїм вчинком – вона вийшла на сцену в Німеччині з українським прапором. За мить на легенду театру упали критика і осуд з боку росіян.

Усе почалося з ролика, де Лія стоїть на сцені з прапором у руках, а їй із залу вигукують слова подяки. Судячи з опису відео, це було знято 27 липня в Німеччині.

Також зірці вручили жовто-синій букет, який вона підняла над головою.

У Росії відреагували на цей ролик – Ахеджакову хочуть визнати іноагенткою та позбавити всіх звань, отриманих за акторський талант. Ініціатором цієї ідеї став голова Федерального проєкту з безпеки і боротьби з корупцією Віталій Бородін – він уже надіслав запит генпрокурору Росії. Раніше Бородін пропонував завести проти актриси три кримінальні справи.

Нагадаємо, що Ахеджакова зайняла проукраїнську позицію на тлі війни – ще в травні 2022 року вона назвала Росію імперією брехні, а “вимушене переселення” жителів ОРДЛО в РФ – справжньою депортацією.