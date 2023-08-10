Известная советская проукраинская актриса Лия Ахеджакова разозлила россиян своим поступком — она вышла на сцену в Германии с украинским флагом. Спустя мгновение на легенду театра навалилась критика и осуждение со стороны россиян.

Все началось с ролика, где Лия стоит на сцене с флагом в руках, а ей с зала выкрикивают слова благодарности. Судя по описанию видео, это было снято 27 июля в Германии.

Также звезде вручили желто-синий букет, который она подняла над головой.

В России отреагировали на этот ролик — Ахеджакову хотят признать иноагенткой и лишить всех званий, полученных за актерский талант. Инициатором этой идеи стал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин — он уже направил запрос Генпрокурору России. Ранее Бородин предлагал завести против актрисы три криминальных дела.

Напомним, что Ахеджакова заняла проукраинскую позицию на фоне войны — еще в маре 2022 года она назвала Россию империей лжи, а “вынужденное переселение” жителей ОРДЛО в РФ – настоящей депортацией.