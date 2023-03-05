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Самолет участницы Холостяка 12 Виктории Варлей загорелся во время посадки

5 марта 2023, 11:51
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Вікторія Варлей

Участница романтического реалити Холостяк 12 Виктория Варлей рассказала, что самолёт, в котором она летела, начал гореть при посадке.

Вместе с мужем, бизнесменом Петром, Виктория летела домой в Майами с отдыха на Гавайях. Говорит, весь путь занял около 27 часов.

— Очень долго. У нас еще задержки были, но когда мы уже садились в Майами, то наш самолет горел. Вот так. Муж мне сказал: — Вика, у нас горит хвост самолета. Я такая: — Окей. И дальше спала. Уже потом я поняла, что когда мы садились, то просто горели, — поделилась Варлей.

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Добавляет, в ее жизни это уже вторая такая посадка, первая аварийная была в Германии.

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Напомним, что после съемок в Холостяке 12 Виктория Варлей вышла замуж.  Ее возлюбленный – бизнесмен и не публичный человек. Родители мужа россияне, но он с первого дня полномасштабного вторжения поддерживает Украину и помогает ВСУ.

Фото: Виктория Варлей

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