Самолет участницы Холостяка 12 Виктории Варлей загорелся во время посадки

Участница романтического реалити Холостяк 12 Виктория Варлей рассказала, что самолёт, в котором она летела, начал гореть при посадке.

Вместе с мужем, бизнесменом Петром, Виктория летела домой в Майами с отдыха на Гавайях. Говорит, весь путь занял около 27 часов.

— Очень долго. У нас еще задержки были, но когда мы уже садились в Майами, то наш самолет горел. Вот так. Муж мне сказал: — Вика, у нас горит хвост самолета. Я такая: — Окей. И дальше спала. Уже потом я поняла, что когда мы садились, то просто горели, — поделилась Варлей.

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Добавляет, в ее жизни это уже вторая такая посадка, первая аварийная была в Германии.

Напомним, что после съемок в Холостяке 12 Виктория Варлей вышла замуж. Ее возлюбленный – бизнесмен и не публичный человек. Родители мужа россияне, но он с первого дня полномасштабного вторжения поддерживает Украину и помогает ВСУ.

Фото: Виктория Варлей