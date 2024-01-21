Народна артистка України Світлана Білоножко розповіла про останні дні свого чоловіка Віталія Білоножка, який помер 9 січня у віці 70 років.

Що стало причиною смерті Віталія Білоножка

Світлана зізналась, що Віталій страждав на цукровий діабет та довгий час лікувався. Також він мав шкідливу звичку – палив з 17 років.

– Він себе не дуже добре почував, тому що цукровий діабет давав про себе знати. Ми лікувалися, ходили на крапельниці. Все було наче добре. Напередодні йому стало не дуже добре, я викликала швидку, на що Віталій, який не любить лікуватися в лікарні, говорив: Світлана, все буде добре. Лікарі сказали, що потрібна термінова госпіталізація. Діабет – це дуже підступна хвороба, – розповіла вона.

Артистка зазначила, що Віталія забрали в лікарню і все начебто було добре. Але вранці 9 січня його раптово не стало, лікарі повідомили про це їхньому сину телефоном. За словами Світлани, на здоров’я її чоловіка неабияк вплинула повномасштабна війна в Україні.

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– Він так переживав за кожного воїна, тим паче, що наші рідні теж на фронті. Я розумію, чому серце зупинилося. Дуже і дуже воно було натруджене муками, переживаннями. Він справжній українець, – наголосила артистка.

Вона додала, що Віталій не давав концертів п’ять років, оскільки “не хотів, щоб його бачили таким втомленим”.

– Він хотів вилікуватися і казав: Ох, я тоді заспіваю. Це єдина причина. Він не з’являвся в публічних місцях, не хотів. Він все чекав, що буде краще, але все ж таки продовжував палити і нікого не слухав. Він навіть не пробував кинути палити, це невід’ємне від нього було. На жаль. Прикро, – розповіла Світлана.

Фото: Світлана Білоножко

Джерело: Rostyslove Production