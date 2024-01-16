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Спочатку ковід, потім війна: онук Білоножка розкрив, чому артиста не бачили на сцені

16 Січня 2024, 13:07
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
Віталій Білоножко та онук

Онук співака Віталія Білоножка розповів, чому зірку української естради глядачі не бачили тривалий час. З народним артистом України попрощалися 12 січня. Серце Віталія Білоножка зупинилося, не витримавши переживань і напруги через війну. Йому було 70 років.

Чому Віталій Білоножко тривалий час не звʼявлявся на сцені

За словами онука артиста, спочатку на концертному графіку його дідуся позначилася пандемія коронавірусу, а потім – повномасштабна війна.

– Коли сталася пандемія, Віталій злякався – дуже боявся коронавірусу. Коли бабуся приїздила з якихось виступів, зустрічав її в масці. Про виступи під час війни казав: “Які зараз фестивалі? Це не на часі”, – поділився Білоножко-молодший.

Раніше подружжя Зібрових розповіло, що Віталій Білоножко припинив зʼявлятися на публіці саме через Covid-19, а потім повномасштабне вторгнення росіян. Дружина Павла Зіброва Марина додала, що Віталій також боровся з хронічними захворюваннями, що загострилися під час війни.

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Фото: Віталій Білоножко, Obozrevatel

Джерело
Обозреватель
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Віталій Білоножко
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