Народная артистка Украины Светлана Билоножко рассказала о последних днях своего мужа Виталия Билоножко, который умер 9 января в возрасте 70 лет.

Что стало причиной смерти Виталия Билоножко

Светлана призналась, что Виталий страдал сахарным диабетом и долгое время лечился. Также он имел вредную привычку — курил с 17 лет.

— Он себя не очень хорошо чувствовал, потому что сахарный диабет давал о себе знать. Мы лечились, ходили на капельницы. Все было вроде бы хорошо. Накануне ему стало не очень хорошо, я вызвала скорую, на что Виталий, который не любит лечиться в больнице, говорил: Светлана, все будет хорошо. Врачи сказали, что нужна срочная госпитализация. Диабет — это очень коварная болезнь, — рассказала она.

Артистка отметила, что Виталия забрали в больницу и все вроде бы было хорошо. Но утром 9 января его внезапно не стало, врачи сообщили об этом их сыну по телефону. По словам Светланы, на здоровье ее мужа сильно повлияла полномасштабная война в Украине.

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— Он так переживал за каждого воина, тем более, что наши родные тоже на фронте. Я понимаю, почему сердце остановилось. Очень и очень оно было натружено муками, переживаниями. Он настоящий украинец, — подчеркнула артистка.

Она добавила, что Виталий не давал концертов пять лет, поскольку “не хотел, чтобы его видели таким уставшим”.

— Он хотел вылечиться и говорил: Ох, я тогда спою. Это единственная причина. Он не появлялся в публичных местах, не хотел. Он все ждал, что будет лучше, но все же продолжал курить и никого не слушал. Он даже не пробовал бросить курить, это неотъемлемое от него было. К сожалению. Обидно, — рассказала Светлана.

Фото: Светлана Билоножко

Источник: Rostyslove Production