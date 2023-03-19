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Куди ж ви дивитесь, народи? Джамала прочитала вірш Ліни Костенко

19 Березня 2023, 17:17
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Джамала читает стих Лины Костенко

Співачка Джамала прочитала вірш легендарної поетеси Ліни Костенко в день її народження. 19 березня письменниці виповнилося 93 роки.

Так, вибір Джамала впав на роботу І жах, і кров, і смерть, і відчай. Емоційно складний вірш сьогодення виконавиця прочитала разом із юною акторкою Lady Kira.

– З Днем народження, прекрасна і незрівнянна Ліна Василівна, – написала Джамала під відео.

 

Зараз дивляться

***

І жах, і кров, і смерть, і відчай,
І клекіт хижої орди,
Маленький сірий чоловічок
Накоїв чорної біди.

Це звір огидної породи,
Лох-Несс холодної Неви.
Куди ж ви дивитесь, народи?!
Сьогодні ми, а завтра – ви.

З вуст Lady Kira прозвучали рядки вірша Неандертальці.

***

Мабуть, ще людство дуже молоде.
Бо скільки б ми не загинали пальці, –
XX вік! — а й досі де-не-де
трапляються іще неандертальці.
Подивишся: і що воно таке?
Не допоможе й двоопукла лінза.
Здається ж, люди, все у них людське,
але душа ще з дерева не злізла.

Підписники Джамали оцінили її варіант прочитання вірша, а тому завалили коментарями.

  • Аж сироти по шкірі.
  • За душу бере.
  • Дуже сильні рядки.
  • Як красиво, дякуємо!
  • У саме серце.
  • Довгих років життя геніальній Ліні Костенко.
  • Виконання дуже класне, – пишуть користувачі мережі в коментарях під відео.
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Вірш Джамала Ліна Костенко
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