Співачка Джамала прочитала вірш легендарної поетеси Ліни Костенко в день її народження. 19 березня письменниці виповнилося 93 роки.

Так, вибір Джамала впав на роботу І жах, і кров, і смерть, і відчай. Емоційно складний вірш сьогодення виконавиця прочитала разом із юною акторкою Lady Kira.

– З Днем народження, прекрасна і незрівнянна Ліна Василівна, – написала Джамала під відео.

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***

І жах, і кров, і смерть, і відчай,

І клекіт хижої орди,

Маленький сірий чоловічок

Накоїв чорної біди.

Це звір огидної породи,

Лох-Несс холодної Неви.

Куди ж ви дивитесь, народи?!

Сьогодні ми, а завтра – ви.

З вуст Lady Kira прозвучали рядки вірша Неандертальці.

***

Мабуть, ще людство дуже молоде.

Бо скільки б ми не загинали пальці, –

XX вік! — а й досі де-не-де

трапляються іще неандертальці.

Подивишся: і що воно таке?

Не допоможе й двоопукла лінза.

Здається ж, люди, все у них людське,

але душа ще з дерева не злізла.

Підписники Джамали оцінили її варіант прочитання вірша, а тому завалили коментарями.