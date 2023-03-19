Співачка Джамала прочитала вірш легендарної поетеси Ліни Костенко в день її народження. 19 березня письменниці виповнилося 93 роки.
Так, вибір Джамала впав на роботу І жах, і кров, і смерть, і відчай. Емоційно складний вірш сьогодення виконавиця прочитала разом із юною акторкою Lady Kira.
– З Днем народження, прекрасна і незрівнянна Ліна Василівна, – написала Джамала під відео.
***
І жах, і кров, і смерть, і відчай,
І клекіт хижої орди,
Маленький сірий чоловічок
Накоїв чорної біди.
Це звір огидної породи,
Лох-Несс холодної Неви.
Куди ж ви дивитесь, народи?!
Сьогодні ми, а завтра – ви.
З вуст Lady Kira прозвучали рядки вірша Неандертальці.
***
Мабуть, ще людство дуже молоде.
Бо скільки б ми не загинали пальці, –
XX вік! — а й досі де-не-де
трапляються іще неандертальці.
Подивишся: і що воно таке?
Не допоможе й двоопукла лінза.
Здається ж, люди, все у них людське,
але душа ще з дерева не злізла.
Підписники Джамали оцінили її варіант прочитання вірша, а тому завалили коментарями.
- Аж сироти по шкірі.
- За душу бере.
- Дуже сильні рядки.
- Як красиво, дякуємо!
- У саме серце.
- Довгих років життя геніальній Ліні Костенко.
- Виконання дуже класне, – пишуть користувачі мережі в коментарях під відео.