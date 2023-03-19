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Куди ж ви дивитесь, народи? Джамала прочла стих Лины Костенко

19 марта 2023, 17:17
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Джамала читает стих Лины Костенко

Певица Джамала прочла стихотворение легендарной поэтессы Лины Костенко в день ее рождения. 19 марта писательнице исполнилось 93 года.

Так, выбор Джамалы пал на работу І жах, і кров, і смерть, і відчай. Эмоционально сложное стихотворение настоящего исполнительница прочла вместе с юной актрисой Lady Kira.

— С Днем рождения, прекрасная и несравненная Лина Васильевна, — написала Джамала под видео.

 

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***

І жах, і кров, і смерть, і відчай,
І клекіт хижої орди,
Маленький сірий чоловічок
Накоїв чорної біди.

Це звір огидної породи,
Лох-Несс холодної Неви.
Куди ж ви дивитесь, народи?!
Сьогодні ми, а завтра – ви.

Из уст Lady Kira прозвучали строки стиха Неандертальці.

***

Мабуть, ще людство дуже молоде.
Бо скільки б ми не загинали пальці, –
XX вік! — а й досі де-не-де
трапляються іще неандертальці.
Подивишся: і що воно таке?
Не допоможе й двоопукла лінза.
Здається ж, люди, все у них людське,
але душа ще з дерева не злізла.

Подписчики Джамалы оценили ее вариант прочтения стиха, а потому завалили комментариями.

  • До мурашек по коже.
  • За душу берет.
  • Очень сильные строки.
  • Как красиво, спасибо!
  • В самое сердце.
  • Долгих лет жизни гениальной Лине Костенко.
  • Исполнение очень классное, — пишут пользователи сети в комментариях под видео.
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