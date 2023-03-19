Певица Джамала прочла стихотворение легендарной поэтессы Лины Костенко в день ее рождения. 19 марта писательнице исполнилось 93 года.
Так, выбор Джамалы пал на работу І жах, і кров, і смерть, і відчай. Эмоционально сложное стихотворение настоящего исполнительница прочла вместе с юной актрисой Lady Kira.
— С Днем рождения, прекрасная и несравненная Лина Васильевна, — написала Джамала под видео.
***
І жах, і кров, і смерть, і відчай,
І клекіт хижої орди,
Маленький сірий чоловічок
Накоїв чорної біди.
Це звір огидної породи,
Лох-Несс холодної Неви.
Куди ж ви дивитесь, народи?!
Сьогодні ми, а завтра – ви.
Из уст Lady Kira прозвучали строки стиха Неандертальці.
***
Мабуть, ще людство дуже молоде.
Бо скільки б ми не загинали пальці, –
XX вік! — а й досі де-не-де
трапляються іще неандертальці.
Подивишся: і що воно таке?
Не допоможе й двоопукла лінза.
Здається ж, люди, все у них людське,
але душа ще з дерева не злізла.
Подписчики Джамалы оценили ее вариант прочтения стиха, а потому завалили комментариями.
- До мурашек по коже.
- За душу берет.
- Очень сильные строки.
- Как красиво, спасибо!
- В самое сердце.
- Долгих лет жизни гениальной Лине Костенко.
- Исполнение очень классное, — пишут пользователи сети в комментариях под видео.