Певица Джамала прочла стихотворение легендарной поэтессы Лины Костенко в день ее рождения. 19 марта писательнице исполнилось 93 года.

Так, выбор Джамалы пал на работу І жах, і кров, і смерть, і відчай. Эмоционально сложное стихотворение настоящего исполнительница прочла вместе с юной актрисой Lady Kira.

— С Днем рождения, прекрасная и несравненная Лина Васильевна, — написала Джамала под видео.

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***

І жах, і кров, і смерть, і відчай,

І клекіт хижої орди,

Маленький сірий чоловічок

Накоїв чорної біди.

Це звір огидної породи,

Лох-Несс холодної Неви.

Куди ж ви дивитесь, народи?!

Сьогодні ми, а завтра – ви.

Из уст Lady Kira прозвучали строки стиха Неандертальці.

***

Мабуть, ще людство дуже молоде.

Бо скільки б ми не загинали пальці, –

XX вік! — а й досі де-не-де

трапляються іще неандертальці.

Подивишся: і що воно таке?

Не допоможе й двоопукла лінза.

Здається ж, люди, все у них людське,

але душа ще з дерева не злізла.

Подписчики Джамалы оценили ее вариант прочтения стиха, а потому завалили комментариями.