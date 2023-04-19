Модна стрижка – основа стилю і гарного зовнішнього вигляду не тільки у жінок, а й у чоловіків. Погодьтеся, кожен хоче мати доглянуту шевелюру, яка є одним із головних елементів вашого загального вигляду і формує унікальний образ.

Як правило, мода циклічна, а тому і частина стрижок переходить із року в рік і залишається актуальною протягом довгого часу, що дає змогу не думати щосезону – яку ж зробити. Барбер Юрій Голик назвав Фактам ICTV трендові чоловічі зачіски 2023, а також поділився принципами їх укладання.

У 2023 році актуальна середня або вище середньої довжина волосся, а тому кучері на піку популярності. Не завжди власники такої шевелюри можуть з нею впоратися, а тому можна просто акуратно підстригти волосся і нанести на нього спрей для ефекту легких завитків і хвиль.

Варто виділити стрижку боб, яка має вигляд “стрижки серфера”. Незважаючи на недбалість, виглядає вона все ж стильно.

Юрій каже, стрижка боб підійде власникам таких форм обличчя, як трикутник, овал, квадрат, і навіть тим, у кого кругле обличчя. Головне – її правильно підібрана форма для кожного типу.

– Принципи її укладання прості. Не варто користуватися важкими стайлінговими засобами, достатньо використовувати пудру. Також можна змішати глину і сольовий спрей, розтерти в долонях і нанести на корені волосся, а потім – трохи пудри, – поділився лайфхаком барбер.

Додає, коли сушите волосся феном, зачісуйте його назад до потилиці або вниз.

Актуальні у 2023 році в стрижках і шари. Вони додають необхідну текстуру і форму, надаючи ефект розпатланості. Такий варіант можна носити як зі стайлінгом, так і без.

Не втрачає популярності й стрижка curtains (штори) – прямий центральний проділ, симетричні пасма по обидва боки і будь-яка довжина. Вона легко піддається укладанню, візуально збільшує об’єм волосся, а тому підходить і для володарів тонкої шевелюри.

– Така стрижка викликає асоціації зухвалості й молодості, своєрідний привіт із молодіжних серіалів 1990-х, – наголосив Голик.

Повернулася в моду 2023 стрижка man bun, тільки в трохи зміненому вигляді, а саме – змінюється вигляд пучка. Раніше він збирався туго і був натягнутий на потилиці, зараз же йде вниз у район шиї – як хвіст.

До речі, кілька пасем, що спущені біля обличчя, доповнять цю зачіску асоціацією з образом самурая.

Важливо пам’ятати, що поза часом і тенденціями на стрижки завжди залишатиметься нестаріюча класика. А для короткого волосся – стрижки, які не потребують додаткового укладання.

– Обираючи модну стрижку, завжди слід враховувати форму голови, анатомічні особливості обличчя, а також структуру волосся, вік і прихильність до певного стилю. Слід враховувати, щоб після відвідування майстра на самостійне укладання йшло не більше п’яти хвилин. Для підтримки форми стрижки регулярно відвідуйте барбера, це ніколи не виходить із моди, – наголосив Юрій.

Модні бороди 2023

Що стосується трендів на бороди у 2023 році, то довжина відходить, а тому мода на великі, густі бороди дроворубів залишається в минулому.

Актуальна легка щетина, короткої або середньої довжини, акуратні невеликі бороди. Чіткі контури теж уже не в тренді.

Популярні цього року вуса.