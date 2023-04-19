Модная стрижка — основа стиля и красивого внешнего вида не только у женщин, но и у мужчин. Согласитесь, каждый хочет иметь ухоженную шевелюру, которая является одним из главных элементов вашего общего вида и формирует уникальный образ.

Как правило, мода циклична, а потому и часть стрижек переходит из года в год и остается актуальной на протяжении долгого времени, что позволяет не думать каждый сезон — какую же сделать. Барбер Юрий Голик назвал Фактам ICTV трендовые мужские прически 2023, а также поделился принципами их укладки.

В 2023 году актуальна средняя или выше средней длина волос, а потому кудри на пике популярности. Не всегда обладатели такой шевелюры могут с ней справиться, а потому можно просто аккуратно подстричь волосы и нанести на них спрей для эффекта легких завитков и волн.

Стоит выделить стрижку боб, которая выглядит как “стрижка серфера”. Несмотря на небрежность, смотрится она все же стильно.

Юрий говорит, стрижка боб подойдет обладателям таких форм лица, как треугольник, овал, квадрат, и даже тем, у кого круглое лицо. Главное — ее правильно подобранная форма для каждого типа.

— Принципы ее укладки просты. Не стоит пользоваться тяжелыми стайлинговыми средствами, достаточно использовать пудру. Также можно смешать глину и солевой спрей, растереть в ладонях и нанести на корни волос, а после — немного пудры, — поделился лайфхаком барбер.

Добавляет, когда сушите волосы феном, отчесывайте их назад к затылку или вниз.

Актуальны в 2023 году в стрижках и слои. Они добавляют необходимую текстуру и форму, придавая эффект растрепанности. Такой вариант можно носить как со стайлингом, так и без.

Не теряет популярности и стрижка curtains (шторы) — прямой центральный пробор, симметричные пряди по обеим сторонам и любая длина. Она легко поддается укладке, визуально увеличивает объем волос, а потому подходит и для обладателей тонкой шевелюры.

— Такая стрижка вызывает ассоциации дерзости и молодости, своеобразный привет из молодежных сериалов 1990-х, — подчеркнул Голик.

Вернулась в моду 2023 стрижка man bun, только в немного измененном виде, а именно — меняется вид пучка. Ранее он собирался туго и был натянут на затылке, сейчас же уходит вниз в район шеи — как хвост.

К слову, пару вылезших прядей у лица дополнят эту прическу ассоциацией с образом самурая.

Важно помнить, что вне времени и тенденций на стрижки всегда будет оставаться нестареющая классика. А для коротких волос — стрижки, не требующие дополнительной укладки.

— Выбирая модную стрижку, всегда следует учитывать форму головы, анатомические особенности лица, а также структуру волос, возраст и приверженность к определенному стилю. Следует учитывать, чтобы после посещения мастера на самостоятельную укладку уходило не более пяти минут. Для поддержания формы стрижки регулярно посещайте барбера, это никогда не выходит из моды, — подчеркнул Юрий.

Модные бороды 2023

Что касается трендов на бороды в 2023 году, то длина отходит, а потому мода на большие, густые бороды дровосеков остается в прошлом.

Актуальна легкая щетина, короткой или средней длины, аккуратные небольшие бороды. Четкие контуры тоже уже не в тренде.

Популярны в этом году усы.