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Кристина Решетник рассказала о пополнении в семье: Наконец-то девочка

6 июля 2023, 08:32
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Крістіна Решетнік

Блогер Кристина Решетник рассказала о пополнении в большой семье — родилась племянница. Об этом жена ведущего Григория Решетника рассказала в Instagram, где и показала трогательные снимки.

— Наконец-то девочка. Как мы ждали ее, нашу маленькую красавицу-племянницу! Спасибо вам, наши родные, Катерина и Игорь Копытины за такое маленькое счастье. Мне идет?, — подписала свои фото с девочкой Кристина.

На снимках можно увидеть, как Решетник держит малышку на руках и обнимает. 

Пользователи сети уже поздравили блогера с пополнением в большой семье: 

  • С первой девочкой! Надеюсь в Вашей семье тоже появится принцесса;
  • Очень жду того дня, когда и у вас на свет появится девочка;
  • Это же ваша племянница? Здоровья и счастья маленькой красавице. Теперь у нее столько старших защитников;
  • Вам очень идет, Кристина, маленькое такое счастье!

Напомним, что сама Кристина — мать троих сыновей. 

Недавно Решетник нарвалась на критику за посещение концерта Бейонсе. Жена ведущего заявила, что она заряжалась позитивом и помечтала, чтобы певица мирового масштаба приехала выступать в Киев на НСК Олимпийский. Кристина добавила, что ей нечего скрывать от общества, ведь она всегда живет по закону.

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