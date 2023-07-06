Кристина Решетник рассказала о пополнении в семье: Наконец-то девочка

Блогер Кристина Решетник рассказала о пополнении в большой семье — родилась племянница. Об этом жена ведущего Григория Решетника рассказала в Instagram, где и показала трогательные снимки.

— Наконец-то девочка. Как мы ждали ее, нашу маленькую красавицу-племянницу! Спасибо вам, наши родные, Катерина и Игорь Копытины за такое маленькое счастье. Мне идет?, — подписала свои фото с девочкой Кристина.

На снимках можно увидеть, как Решетник держит малышку на руках и обнимает.

Пользователи сети уже поздравили блогера с пополнением в большой семье:

С первой девочкой! Надеюсь в Вашей семье тоже появится принцесса;

Очень жду того дня, когда и у вас на свет появится девочка;

Это же ваша племянница? Здоровья и счастья маленькой красавице. Теперь у нее столько старших защитников;

Вам очень идет, Кристина, маленькое такое счастье!

Напомним, что сама Кристина — мать троих сыновей.

Недавно Решетник нарвалась на критику за посещение концерта Бейонсе. Жена ведущего заявила, что она заряжалась позитивом и помечтала, чтобы певица мирового масштаба приехала выступать в Киев на НСК Олимпийский. Кристина добавила, что ей нечего скрывать от общества, ведь она всегда живет по закону.