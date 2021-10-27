Вже 1 листопада на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра продовження легендарної костюмованої мелодрами – Кріпосна. Жадана любов.

Центр уваги глядача зосереджений на головному питанні: чи живий Андрій Андрійович Жадан?

І поки шанувальники активно висувають свої версії продовження серіалу, акторка Ксенія Мішина інтригує своєю появою в розкішному вбранні поміщиці та жорстокої купчихи.

Кохання всього життя Лідії – Олексій Косач. Шляхетний дворянин здавався їй єдиним ідеальним чоловіком, винятком із загального правила, адже порівняно з ним решта — негідники. Її ненависть до Каті була прямо пропорційна коханню до Олексія Косача, і горе було, коли Вербицька потрапила в розпорядження купчихи.

У другому сезоні костюмованої драми Кріпосна головна антагоністка Лідія поплатилася за всі свої гріхи страшною смертю. Маєток зазнав великої пожежі, а сама Шефер опинилася в ув’язненні.

Тоді збентежені глядачі розділилися на два табори: одні вважали смерть купчихи заслуженою, інші шкодували, що більше не побачать талановиту і привабливу акторку в сюжеті.

Напередодні прем’єри серіалу Кріпосна. Жадана любов у мережі з’явилися знімки, на яких Ксенія Мішина знову перевтілилася в добре знайомий образ поміщиці. Мережа вмить вибухнула коментарями: невже Лідія Шефер жива?

Я щось не пам’ятаю епізод, коли Лідія прив’язувала Кітті до стовпа у стайні та била батогом.

Може, й Лідія жива? — коментують шанувальники майбутньої прем’єри.

Чи з’явиться знову Лідія в серіалі — поки загадка. Проте проект не заперечує, що в сюжет можуть повернутися, здавалося б, уже померлі персонажі. Нагадаємо, серед них не лише Лідія Шефер, а й Григорій Червінський та Олексій Косач.

Таємничий бал відвідала ще одна головна акторка драми – Наталка Денисенко. Її героїня – сексуальна, спокуслива, впевнена актриса Ніжинського театру Лариса Яхонтова. У третьому сезоні глядач побачить продовження історії Петра та Лариси, що стало відкритим адюльтером.