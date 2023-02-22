Жена телеведущего СТБ Григория Решетника Кристина вспомнила, как в 17 лет столкнулась с популяризацией русского языка. Тогда она приехала из Ивано-Франковска в Киев поступать в университет.

Говорит, в то время было не модно разговаривать на украинском, а потому присутствовало психологическое давление от тех, кто давно уже “говорит на понятном языке”.

— Для них украинский — был языком селюков. Да, я поддалась. Моей не совсем сформированной психике на первом курсе университета Шевченко казалось, что так будет легче влиться в струю и получить благосклонность коллектива. Впоследствии, когда на втором курсе пошла работать на телеканал, увидела и почувствовала, что главное — быть собой. Уважать родное… И сознание начало меняться, — поделилась Кристина.

Признается, особенное понимание важности родного языка пришло только во время войны. Ужасно осознавать, что испокон веков россияне уничтожали все украинское, как и популяризировали то и тех, кто нас впоследствии пришел убивать.

Сейчас смотрят

Отмечает, сейчас многие стараются разговаривать на украинском, даже те, кто этого никогда не делал. Многие стали понимать, что язык — это наше оружие, и с каждым днем количество таких людей будет увеличиваться.

— Дома с родными каждый может общаться хоть на китайском, лучше уже на китайском. Но украинский должны знать все. Потому что мы живем в Украине, — подытожила Решетник.

Фото: Кристина Решетник