За рік повномасштабної війни з РФ у житті українців багато що змінилося, стосується це і лексикону. Після 24 лютого 2022 року в нашій мові з’явилося чимало нових слів, що описують наше воєнне сьогодення.

Напевно, кожен із нас, почувши слово град, думає не про атмосферні опади у вигляді крижаних кульок, а коли йдеться про бавовну, то в думках зовсім не текстильне волокно рослинного походження. З’явилися в нашому лексиконі і більш незвичайні слова, наприклад – затридні, байрактарити, заукраїнити, чорнобаїти тощо.

Факти ICTV у Міжнародний день рідної мови, що відзначається 21 лютого, підготували цікавий тест на знання нових українських слів, які з’явилися під час війни.

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Нагадаємо, неологізми – це нові слова або фрази, які виникають в мові для описання навколишньої дійсності. Деякі з них приживаються на довгі роки, інші ж забуваються і зникають, оскільки на зміну їм приходять інші.

Цілком нормально, що і під час повномасштабної війни нові слова з’являються і виходять з ужитку майже щодня. Однак краще запам’ятати неологізми, які зародилися в цей важкий час, щоб згадувати їх після нашої перемоги і ділитися ними з наступними поколіннями. Адже все це – наша історія.