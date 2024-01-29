Співак Артем Пивоваров звернувся до хейтерів, а також закликав допомогти військовому, який під час бойових дій втратив зір.

Артем Пивоваров поскаржився на хейт

В Instagram Артем оприлюднив відеозвернення, в якому згадав, як до нього на концерт прийшов військовий Віталій Верес. Український захисник втратив зір під час бойового завдання в Бахмуті. Тоді, під час виступу, Пивоваров сказав, що чоловік може всі його концерти відвідувати безкоштовно. І навіть за це артистові дісталося від хейтерів.

– Пам’ятаєте моє знайомство з героєм, який втратив зір через цю прокляту війну? Що ви думаєте? Після цього я отримав купу хейту і погроз, що я на хайплю на війні і військових, і що це все постанови. Хоча Віталій Верес і його родина так не вважають, – зазначив Артем.

Артист додав, що й багато військових, яким він допомагає з командою, так не вважає. На доказ співак прикріпив допомогу, яка надійшла нашим захисникам від нього.

Зараз дивляться

– Так не вважають сотні підрозділів, яким ми адресно допомагаємо і з якими ми на зв’язку. Матеріально підтримуємо їх та їхні родини. Ми самі все робимо, за свої гроші. Ми не беремо участь у благодійних заходах, ми самі їх робимо. Чесно зароблені гроші ми відправляємо адресно на допомогу нашим військовим, – наголосив Артем.

Також він звернувся до хейтерів, назвавши їх “королями диванів”. Пивоваров закликав критиків допомогти Віталію Вересу донатом, адже саме завдяки йому вони можуть сидіти на своїх диванах. Наразі військових збирає на лікування та реабілітацію.