Певец Артем Пивоваров обратился к хейтерам, а также призвал помочь военному, который во время боевых действий потерял зрение.

Артем Пивоваров пожаловался на хейт

В Instagram Артем обнародовал видеообращение, в котором вспомнил, как к нему на концерт пришел военный Виталий Верес. Украинский защитник потерях зрение во время боевого задания в Бахмуте. Тогда, во время выступления, Пивоваров сказал, что мужчина может все его концерты посещать бесплатно. И даже за это артисту досталось от хейтеров.

— Помните мое знакомство с героем, который потерял зрение из-за этой проклятой войны? Что вы думаете? После этого я получил кучу хейта и угроз, что я хайплю на войне и военных, и что это все постановы. Хотя Виталий Верес и его семья так не считают, — отметил Артем.

Артист добавил, что и многие военные, которым он помогает с командой, так не считает. В доказательство певец прикрепил помощь, которая поступила нашим защитникам от него.

Сейчас смотрят

— Так не считают сотни подразделений, которым мы адресно помогаем и с которомы мы на связи. Материально поддерживаем их и их семьи. Мы сами все делаем, за свои деньги. Мы не берем участие в благотворительных мероприятиях, мы сами их делаем. Честно заработанные деньги мы отправляем адресно на помощь нашим военным, — подчеркнул Артем.

Также он обратился к хейтерам, назвав их “королями диванов”. Пивоваров призвал критиков помочь Виталию Вересу донатом, ведь именно благодаря ему они могут сидеть на своих диванах. Сейчас военных собирает на лечение и реабилитацию.