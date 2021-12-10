Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України композитору Ігорю Покладу. Відповідний указ опубліковано на сайті президента.

– За визначні особисті заслуги у розвитку національного музичного мистецтва, високу професійну майстерність та багаторічну творчу діяльність присвоїти звання Герой України з врученням ордена Держави Покладу Ігорю Дмитровичу – композитору, народному артисту України, — йдеться у документі.

Дату обрали недарма – 10 грудня легендарному артисту та композитору виповнилося 80 років.

Народився Ігор у 1941 році в Киргизії, а після Другої світової його родина повернулася до УРСР, де він навчався у Тернопільській середній школі. Паралельно він також з семи років ходив до музичної школи за класом фортепіано. Після цього він отримував знання у музичному училищі Глієра у Києві. Ще в училищі він зробив свої перші серйозні кроки у кар’єрі композитора – написана ним Пісня не заблукає стає популярною.

З 1966 року він керував вокально-інструментальним ансамблем Мрія, але вже з 1973 року вирішив спробувати себе у театрі – роботи Ігоря вже стали повноцінною класикою української творчості.

Згодом композитор зайнявся кіно – він брав участь у створенні понад40 картин.

Плоди його роботи можна назвати легендарними — крім фільмів та театральних вистав, він написав понад 150 пісень, серед яких Ой летіли дикі гуси, Чарівна скрипка, Тиха вода, Кохана, Зелен-клен.

За свою творчу кар’єру Ігор встиг отримати безліч нагород, серед яких заслужений діяч мистецтв УРСР, народний артист України, лауреат Шевченківської премії, член Національної спілки композиторів України.