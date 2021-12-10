Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины композитору Игорю Покладу. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

— За выдающиеся личные заслуги в развитии национального музыкального искусства, высокое профессиональное мастерство и многолетнюю творческую деятельность присвоить звание Герой Украины с вручением ордена Государства Покладу Игорю Дмитриевичу – композитору, народному артисту Украины, — говорится в документе.

Дату выбрали неспроста — 10 декабря легендарному артисту и композитору исполнилось 80 лет.

Родился Игорь в 1941 году в Кыргызии, а после Второй мировой его семья вернулась в УССР, где он учился в Тернопольской средней школе. Параллельно он также с семи лет ходил в музыкальную школу по классу фортепиано. После этого он получал знания в музыкальном училище Глиера в Киеве. Еще в училище он сделал свои первые серьезные шаги в карьере композитора — написанная им Пісня не заблукає становится популярной.

С 1966 года он управлял вокально-инструментальным ансамблем Мрія, но уже с 1973 года решил попробовать себя в театре — работы Игоря уже стали полноценной классикой украинского творчества.

Спустя время композитор занялся кино — он принимал участие в создании более 40 картин.

Плоды его работы можно назвать легендарными — помимо фильмов и театральных постановок, он написал более 150 песен, среди которых Ой летіли дикі гуси, Чарівна скрипка, Тиха вода, Кохана, Зелен-клен.

За свою творческую карьеру Игорь успел получить множество наград, среди которых — заслуженный деятель искусств УССР, народный артист Украины, лауреат Шевченковской премии, член Национального союза композиторов Украины.