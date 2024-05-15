Засновник Facebook і глава Meta Марк Цукерберг похвалився подарунком від своєї дружини на 40-річчя. Його кохана Прісцилла Чан за допомогою локацій повернула мільярдера в юні роки.

Цукерберг похвалився подарунком від дружини на 40-річчя

В Instagram Марк опублікував серію знімків, де він позує всередині компактних кімнат. Однак, це не звичайні локації – вони пов’язані з важливими подіями з життя Цукерберга.

Наприклад, Чан повністю відтворила дитячу спальню, де юний Марк навчався кодити, кімнату в гуртожитку Гарварду, де був створений Facebook і навіть піцерію.

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Відомо, що Цукерберг забороняє своїй дружині влаштовувати вечірки, але це був особливий випадок, і до святкового дня Прісцилла підійшла з креативністю.

– Вдячний за мої перші 40 років! Прісцилла влаштувала мені невеличку вечірку і відтворила купу місць, де я жив раніше. За наступні 40 років, – підсумував Марк.

Примітно, що на вечірці був навіть Білл Гейтс, який також посидів в одній із відтворених кімнат.

Утім, зараз у глави Meta точно немає проблем із житлом і вільним особистим простором – ще наприкінці 2023 року стало відомо, що Цукерберг будує особняк із підземним бункером. Схоже, мільярдер хоче бути готовим до всього, і навіть будівництво такого закладу перебуває під суворою секретністю.