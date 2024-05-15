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Когда все есть: Марк Цукерберг показал оригинальный подарок от жены на 40-летие

15 мая 2024, 15:58
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Цукерберг
Источник: Getty Images

Основатель Facebook и глава Meta Марк Цукерберг похвастался подарком от своей жены на 40-летие. Его возлюбленная Присцилла Чан с помощью локаций вернула миллиардера в юные годы.

Цукерберг похвастался подарком от жены на 40-летие

В Instagram Марк опубликовал серию снимков, где он позирует внутри компактных комнат. Однако это не обычные локации — они связаны с важными событиями из жизни Цукерберга.

К примеру, Чан полностью воссоздала детскую спальню, где юный Марк учился кодить, комнату в общежитии Гарварда, где был создан Facebook и даже пиццерию.

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Известно, что Цукерберг запрещает своей жене устраивать вечеринки, но это был особый случай, и к праздничному дню Присцилла подошла с креативностью.

— Благодарен за мои первые 40 лет! Присцилла устроила мне небольшую вечеринку и воссоздала кучу мест, где я жил раньше. За следующие 40 лет, — подытожил Марк.

Примечательно, что на вечеринке был даже Билл Гейтс, который также посидел в одной из воссозданных комнат.

Впрочем, сейчас у главы Meta точно нет проблем с жильем и свободным личным пространством — еще в конце 2023 года стало известно, что Цукерберг строит особняк с подземным бункером. Похоже, миллиардер хочет быть готовым ко всему, и даже строительство такого зания находится под строгой секретностью.

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