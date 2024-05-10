7 и 9 мая в Мальме прошли первый и второй полуфиналы Евровидения 2024, в результате которых стали известны 20 финалистов. Традиционно между участниками прошла жеребьевка, в результате которой стало известно, когда будет выступать Украина в финале Евровидения.

Под каким номером выступит Украина в финале Евровидения 2024

Alyona Alyona и Jerry Heil выступали в первом полуфинале, после которого была проведена жеребьевка. Тогда участницы достали выбор продюсера, что был введен в этом году впервые.

После завершения второго полуфинала все же стало известно, под каким номером будет выступать Украина в финале Евровидения 2024 — продюсеры сделали свой выбор. На сцену конкурса Alyona Alyona и Jerry Heil выйдут под номером 2.

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Отметим, позиция выбор продюсера означала, что продюсеры Евровидения сами определят номер участия стран, которым она досталась. Их выступления расставят так, чтобы финал получился динамичным.

Полный порядок выступлений участников в финале Евровидения 2024 — смотрите на Фактах ICTV.