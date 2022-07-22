Ведущий и волонтер Сергей Притула рассказал о дальнейшей судьбе трех Bayraktar, когда они отправятся на фронт и куда пойдут средства, собранные на них.

По словам Притулы, они должны прибыть в Украину во второй половине августа если не будет никаких форс-мажоров с логистикой. Дальнейшая судьба их использования – исключительно решение министерства обороны.

— Не знаю, за кем именно будут закреплены эти борты, мы бы хотели, чтобы они поработали в системе военно-морских сил Украины, но там уже — как высшее командование решит. У нас есть устная договоренность с министром обороны о том, что когда вражеские силы будут отработаны одним из этих бортов, то Минобороны и их ресурсы будут подчеркивать, что работал именно Народный Байрактар, — рассказал Сергей.

Говорит, ставили себе целью — собрать деньги и купить три Bayraktar, но турецкая компания Baykar решила подарить беспилотники Украине. Таким образом есть более 600 млн грн. Отмечает, куда пойдут деньги, пока что сказать не может, однако процес идет.

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— Оно должно пройти некоторые этапы… Те закупки, которые мы хотим сделать, это не в гастроном зайти. Это уникальные вещи, мы определились, что это должно быть. Перебрали множество вариантов… Важно было, чтобы это приобретение соответствовало ожиданиям людей, которые переводили деньги. Мы перебирали разные варианты для того, чтобы выбрать тот, который принесет смерть врагам в больших масштабах, — подчеркнул волонтер.

Надеется, что через 2-3 недели уже сможет рассказать людям, что они запланировали приобрести за эти деньги.