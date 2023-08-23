23 серпня в Україні відзначається День прапора. Свято присвячене одному з головних символів нашої незалежної країни. Радісну подію заведено відзначати в колі друзів, а також вітати своїх близьких і рідних теплими словами. До привітань приєднуються і зірки, які звертаються до своїх фанатів у соцмережах.

Привітання зірок із Днем прапора України – читайте на Фактах ICTV.

Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво показався у вишиванці на головних вулицях Києва з синьо-жовтим прапором над головою.

– Боріться – поборете, – коротко підписав відео кулінар.

Лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук показав знімок, на якому він грає на гітарі для українських військових, які тримають синьо-жовтий стяг.

– Прапор, який приніс нам незалежність. Прапор, який здобуде нам перемогу. Через мільйони сердець і душ, через сотні тисяч подвигів тих, для кого ці кольори – рідні, – заявив Святослав.

Співачка Надя Дорофєєва показала знімки зі свого життя, на яких вона красується з прапором.

Тіна Кароль приєдналася до привітань і заявила, що наш прапор – це оберіг, наша зброя і щит.

Співачка Наталія Могилевська покрасувалася на тлі Києва, тримаючи в руках синьо-жовтий стяг.

– Наш прапор – це символ духу і незламності, стійкості і сили! І звичайно ж – колір нашої перемоги! Зі святом, українці! З Днем Державного прапора! – додала артистка.

Навіть Софія Ротару привітала з Днем прапора України. Артистка нерідко з’являється в мережі, але важливі свята вона не пропускає. Традиційно, вона опублікувала картинку без слів.