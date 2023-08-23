23 августа в Украине отмечается День флага. Праздник приурочен одному из главных символов нашей независимой страны. Радостное событие принято отмечать в кругу друзей, а также поздравлять своих близких и родных теплыми словами. К поздравлениям присоединяются и звезды, которые обращаются к своим фанатам в соцсетях.

Поздравления звезд с Днем флага Украины — читайте на Фактах ICTV.

Шеф-повар Эктор Хименес-Браво показался в вышиванке на главных улицах Киева с сине-желтым флагом над головой.

— Боритесь — поборете, — кратко подписал видео кулинар.

Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук показал снимок, на котором он играет на гитаре для украинских военных, которые держат сине-желтый флаг.

— Флаг, который принес нам независимость. Флаг, который получит нам победу. Через миллионы сердец и душ, через сотни тысяч подвигов тех, для кого эти цвета — родные, — заявил Святослав.

Певица Надя Дорофеева показала снимки со своей жизни, на которых она красуется с флагом.

Тина Кароль присоединилась к поздравлениям и заявила, что наш флаг — это оберег, наше оружие и щит.

Певица Наталия Могилевская покрасовалась на фоне Киева, держа в руках сине-желтый флаг.

— Наш флаг — это символ духа и несокрушимости, стойкости и силы! И конечно же — цвет нашей победы! С праздником, украинцы! С Днем Государственного флага! — добавила артистка.