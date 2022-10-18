Джинси – це та річ гардеробу, яка є у кожного з нас. Протягом багатьох десятиліть вони виручають модниць, оскільки є зручними і завжди актуальними, а також з ними можна створити безліч образів.

З року в рік актуальні моделі змінюються, тому необхідно знати, що наразі в тренді, а що ні, якщо хочете йти в ногу з часом. Персональний стиліст Юлія Крижалка разом із Фактами ICTV склала список модних джинсів 2023. Які моделі слід купити і з чим їх носити – в матеріалі.

Модель, яка ефектно доповнить щоденні образи – прямі джинси з широкою штаниною. Їх можна міксувати з кежуальними образами – з футболками, сорочками, трикотажними светрами, гольфами, світшотами.

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Якщо потрібне більш вечірнє вбрання, тоді такі джинси можна поєднувати з напівпрозорими топами і корсетами, доповнивши прикрасами і взуттям з каблуком і гострим носком.

Модними в 2023 році будуть і джинси низької посадки, особливо якщо вони вільні, а штанина подовжена.

– Стилістичний прийом – можна придбати такі джинси на один розмір більше, тоді посадка буде більш вільною, більш під фешн лук. Також штанина буде подовженою, – поділилася лайфхаком Юлія.

Увагу варто звернути на класичні прямі джинси. Модель насиченого синього деніму підійде абсолютно під все. Поєднувати можна з будь-яким верхом, оскільки з усім матиме доречний вигляд.

Якщо хочете додати собі стрункості й зросту, з цим чудово впораються джинси з вираженими стрілками.

Актуальними є і джинси з накладними кишенями.

– Нотки мілітарі перейняли і моделі джинсів. Але знову ж таки, форма повинна бути прямою і об’ємною, – наголосила стиліст.

Юлія додала, що завжди слід обирати модель джинсів під свій гардероб і особливості фігури.