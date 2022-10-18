Джинсы — это та вещь гардероба, которая есть у каждого из нас. На протяжении многих десятилетий они выручают модниц, поскольку являются удобными и всегда актуальными, а также с ними можно создать множество образов.

Из года в год актуальные модели меняются, поэтому необходимо знать, что сейчас в тренде, а что нет, если хотите следовать в ногу со временем. Персональный стилист Юлия Крыжалка вместе с Фактами ICTV составила список модных джинсов 2023. Какие модели следует купить и с чем их носить — в материале.

Модель, которая эффектно дополнит ежедневные образы — прямые джинсы с широкой штаниной. Их можно миксовать с кэжуальными образами — с футболками, рубашками, трикотажными свитерами, гольфами, свитшотами.

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Если нужен более вечерний наряд, такие джинсы можно сочетать с полупрозрачными топами и корсетами, дополнив украшениями и обувью с каблуком и острым носком.

Модными в 2023 году будут и джинсы низкой посадки, особенно если они свободные, а штанина длинная.

— Стилистический прием — можно приобрести такие джинсы на один размер больше, тогда посадка будет более свободной, более под фэшн лук. Также штанина будет удлиненной, — поделилась лайфхаком Юлия.

Внимание стоит обратить на классические прямые джинсы. Модель насыщенного синего денима подойдет абсолютно под все. Сочетать можно с любым верхом, поскольку со всем будет смотреться уместно.

Если хотите прибавить себе стройности и роста, с этим отлично справятся джинсы с выраженными стрелками.

Актуальными являются и джинсы с накладными карманами.

— Нотки милитари переняли и модели джинсов. Но опять же, форма должна быть прямой и объемной, — подчеркнула стилист.

Юлия добавила, что всегда следует выбирать модель джинсов под свой гардероб и особенности фигуры.