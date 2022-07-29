Російського співака Філіпа Кіркорова ввечері 28 липня затримали в аеропорту Кишинева, що у Молдові. Йому відмовили у в’їзді.

Про це повідомило молдавське видання Deschide.md.

За їхніми даними, Кіркоров прилетів до міжнародного аеропорту Кишинева на борту літака, який прямував чартерним рейсом зі Стамбула. На борту цього ж літака разом із Кіркоровим перебував громадянин України.

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– У міжнародному аеропорту Кишинева деяким іноземним громадянам відмовили у в’їзді до Молдови. Після перевірки згідно з встановленими протоколами було встановлено, що вони не дотрималися умов для отримання дозволу на перетин кордону, – заявили прикордонники.

Під час виходу із VIP-залу прикордонники повідомили співаку, що йому заборонено в’їзд на територію Молдови, тому він був змушений повернутися.

У прикордонній поліції Молдови уточнили, що рішення про відмову у в’їзді ухвалили після того, як не було дотримано умов для дозволу на перетин державного кордону.

Крім того, нещодавно стало відомо, Кіркоров який підтримує путінський режим, провів концерт в окупованому Криму. Під час концерту він подякував російським загарбникам, які вчиняють злочини в Україні, за те, що вони роблять.