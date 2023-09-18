Телеведущий Александр Педан поделился лайфхаком по улучшению уровня английского языка. Шоумен отметил, что для этого нужно включать кино или сериал в оригинальной озвучке и с украинскими субтитрами.

— Совет: выбирайте легкие для прослушивания и понимания сериалы. Ну и, конечно, классика – это смотреть Друзей в оригинале, — порекомендовал Александр Педан.

Свой пост телеведущий сопроводил списком сериалов, которые смотрит сам, добавив, что любит фэнтези. Среди его фаворитов оказались сразу три шоу. Тень и кость, Слепота и Сумеречные охотники. К каждому названию Педан добавил небольшое описание сюжета и призвал подписчиков написать в комментариях собственные рекомендации для просмотра в выходные.

Комментаторы решили поделиться мыслями по поводу изучения английского языка.

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Я бы порекомендовал, кто не совсем новичок в английском, смотреть с английскими субтитрами.

А не лучше популяризировать украинскую озвучку и делать ее еще более качественной? Ее очень не хватает в фильмах и, особенно, книгах.

Мой первый сериал на английском – Тhe flesh. Это сериал, рассчитанный на подростков, поэтому язык там очень современный, живой и не перемудреный. Рекомендую!

Тень и кость не могу смотреть из-за ее родства с российскими названиями. Просто отвернуло от просмотра и прочтения.

Фото: Александр Педан