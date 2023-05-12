День матері в Україні відзначають у другу неділю травня. Напередодні свята ведучий Нового каналу та громадський діяч Олександр Педан зізнався, що під час війни у нього з’явилася нова традиція – пити з мамою ранкову каву.

– На початку війни ми кілька місяців провели в моєї мами. Так часто ми з нею не бачилися вже, напевно, років 20. Тож я намагався запам’ятати кожен момент. За цей період у нас навіть з’явилася традиція! Я прокидався, варив нам із матусею каву, ми пили й тоді вже розбігалися у своїх справах. Можу впевнено сказати, що ранкова кава з мамою – це щось неймовірне, – зізнається Педан.

Окрім таких побутових традицій Олександр Педан дуже цінує моральні якості та силу духу, які виховала в ньому матуся.

– Мама в мене дуже спокійна. Тому я постійно вчусь у неї зважено реагувати на стресові ситуації. Насправді в цьому житті треба навчитися не просто берегти нерви, а й ухвалювати всі рішення із холодним серцем. І, звісно, увага і любов, які мама дала в дитинстві, допомогли мені стати тим, хто я є. Вона прищепила мені впевненість! Тож зараз і я намагаюся передати це своїм дітям, – додає ведучий.