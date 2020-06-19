Помер актор Іен Холм – зірка Хоббіта, П’ятого елемента і Чужого

Помер сер Іен Холм – універсальний актор, який зіграв за свою кар’єру всіх – від андроїдів і хоббітів до королів.

Холм помер у Лондоні у віці 88 років, підтвердив його агент.

Актор мирно помер у лікарні під наглядом своєї сім’ї.

Відомо, що Холм страждав від хвороби Паркінсона.

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Що відомо про Іена Холма

Холм народився в 1931 році в Ессексі в Англії, де його батько був начальником психіатричної лікарні; він пізніше описав своє дитинство, як “досить ідилічне існування”.

Іен Холм володар премії BAFTA і номінант на Оскар за роль тренера з легкої атлетики Сема Муссабіні у фільмі 1981 року Вогняні колісниці.

Цілу армію шанувальників актор здобув, зігравши в ролі Більбо Беггінса в трилогії Володар перснів.

Також всесвітню славу йому принесли ролі в голлівудських блокбастерах, серед яких Чужий, Післязавтра, Бразилія, П’ятий елемент. Крім того, він з’являвся в дилогії Хоббіт.

У Холма залишилися четверта дружина Софі де Стемпл і п’ятеро дітей від попередніх стосунків.