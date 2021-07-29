Стріммінговий сервіс Netflix запроваджує обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для акторів, що беруть участь в зйомках, а також усіх членів знімальних груп, які працюють безпосередньо на майданчиках і контактують один з одним.

Компанія стала першою великою кіностудією Голлівуду, що вирішила затвердити для себе нові протоколи із повернення до нормальної роботи в умовах пандемії. Минулого тижня ці протоколи узгодили голлівудські профспілки, представники великих кінокомпаній, Альянсу продюсерів кіно і телебачення, Гільдії кіноакторів та інших галузевих спілок і гільдій.

Першим про це повідомило видання Deadline, потім його інформацію підтвердили Hollywood Reporter і Variety.

Ухвалені протоколи дозволяють компанії Netflix зобов’язати зробити щеплення від коронавірусу всіх співробітників знімальних майданчиків, включаючи акторів, але не інших учасників кінопроцесу.

Окрім того, якщо на майданчиках усі учасники знімального процесу будуть щеплені, санітарно-епідеміологічні вимоги буде пом’якшено.

Виняток зроблять лише для тих, хто відмовляється від щеплення за медичними показаннями, за віком або у відповідності зі своїми релігійними переконаннями.

Netflix ввів нові правила зйомок на тлі поширення штаму Дельта в США.

Раніше через це влада США повернула масковий режим в приміщеннях, не дивлячись на хороші темпи вакцинації.

Минулого тижня актор Шон Пенн відмовився відновити участь в зйомках серіалу Gaslit до тих пір, поки не будуть щеплені всі учасники зйомок і кіновиробництва.