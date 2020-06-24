Кіномережі Multiplex і Планета Кіно готуються до відкриття в Києві і регіонах, де не діє заборона місцевої влади.

– Плануємо відкриватися 2 липня – там, де не діє заборона від місцевої влади, – сказав співвласник мережі Планета Кіно Дмитро Деркач.

Ймовірний запуск 2 липня підтвердили також мережі кінотеатрів Multiplex.

До сьогодні в Кабміні була невизначеність з датою і форматом запуску кінотеатрів в Україні, як варіанти розглядалися 2 і 31 липня.

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При цьому остаточного розуміння, якими будуть вимоги до кінотеатрів щодо забезпечення заходів безпеки, поки немає.

Один з варіантів – завантаження кінозалу не більше 50%, а також ретельне прибирання і протирання поверхонь між сеансами.

Послаблення карантину в Києві також дозволило знову запрацювати театрам, музеям, непродовольчим ринкам, кінотеатрам, а також торгово-розважальним центрам і зонам.

Однак не варто забувати, що досі заборонено перебувати в громадських місцях і транспорті без масок або респіраторів. Також все ще потрібно дотримуватися соціальної дистанції і виконувати всі рекомендації МОЗ.

Також в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV співвласник Планети Кіно Дмитро Деркач розповів, як відкриватимуться кінотеатри та чи не заборонять їсти поп-корн під час кіносеансів.