Катя Блестка: Пока мы под пулями клепаем мемчики, мы еще дадим жару

Украинская блогер Катя Блестка, которая живет в США, рассказала о собственном юмористическом оружии в борьбе с Россией. В эфире общенационального марафона она призналась, как сохранять позитив даже в условиях войны.

– Юмор и сила – взаимосвязанные понятия. Пока мы в самых сложных ситуациях находим, над чем посмеяться, пока мы под пулями клепаем мемчики, мы еще дадим дрозда! Повоюем и победим! – убеждена Катя Блестка.

Блогерша уверена, что у войны много фронтов. Чтобы быть по-настоящему полезным, необходимо занимать тот, где ты можешь сражаться и быть наиболее результативным.

– Нет ничего плохого в том, что мать, спасая своих детей, вывозит их за границу. Также нет ничего плохого в том, что она решает остаться на своей земле. Нет единственного общепринятого сценария. Просто принимай решение и делай то, что можешь, – добавила она.

Кроме юмористической составляющей Катя Блестка ведет мощную информационную борьбу в Instagram.

– 99% моей аудитории – сознательные люди, которые называют войну войной, которые называют Путина террористом, которые посылают российский военный корабль туда, где ему место. Тому 1%, который злоупотребляет боярышником и пишет чепуху, я не буду что-то доказывать. Если до сих пор люди не разобрались, что происходит, то они пропащие, – убеждена блоггерша.

В США Екатерина воспитывает четырех сыновей. Женщина признается, что о войне в Украине детям рассказывает доступно. Мальчики переживают и, несмотря на свой возраст, понимают, что это большая катастрофа для украинского народа.

Сама Катя Блестка уверена, что Украина выстоит и победит путинские войска.