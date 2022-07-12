Алексей Матвеев предложил заменить памятник российской императрице Екатерине II в Одессе на памятник американскому порноактеру Билли Херрингтону.

Петиция на сайте президента уже набрала более 25 тысяч голосов и теперь ее должен рассмотреть Владимир Зеленский.

— Екатерина II является контроверсионной исторической фигурой, которая своими действиями нанесла большой вред украинской государственности и культуре. Сам факт установки этого памятника был страшной ошибкой, и каждый день его дальнейшего существования сигнализирует о том, что Одесса находится в зоне российского культурного влияния. Пора это изменить. Предлагается проект памятнику, где актер Билли Херрингтон будет сидеть за барной стойкой с бутылкой пива.

По мнению автора петиции, замена памятника не только будет сигналом об отказе от российского наследия и поддержке ЛГБТ-сообщества, но и в очередной раз напомнит о том, что у Одессы есть своя культура и чувство юмора.

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Кто такой Билли Херрингтон

Билли Херрингтон — актер и модель, который прославился благодаря съемкам в порнофильмах 1990-х годов. Был одним из персонажей субкультуры гачимучи. Погиб в ДТП в 2018 году.