Між відомою українською співачкою та продюсером Наталією Могилевською та співачкою Зіанджею спалахнув скандал.

Річ у тому, що коли Зіанджа була ще Борисом Апрелєм (співак зробив операцію зі зміни статі у 2014 році), вона була підопічною Наталії на другій Фабриці зірок. Могилевська виступала продюсером проєкту. А відбувалося це все у далекому 2008 році.

Все почалося у грудні 2021 року, коли Зіанджа звинуватила відомих зірок шоу-бізнесу – Макса Барських, Алана Бадоєва та Наталю Могилевську – у цькуванні, а також у тому, що вони навмисно псували її кар’єру.

За її словами, вони знущалися як морально, так і фізично. Мовляв, Наталя Могилевська труїла її через вагу, Макс Барських вилив чай ​​на обличчя, а режисер Алан Бадоєв спеціально зняв поганий кліп для неї.

За її словами, зірки так поводилися через заздрість, мовляв, щоб усунути сильного конкурента.

Також через бодішеймінг вона приймала таблетки, в яких був амфетамін.

Два місяці Наталія Могилевська не реагувала на ці звинувачення, однак у результаті таки наважилася висловитись.

У коментарі Світському життю Могилевська зазначила, що зазвичай на неї ображаються саме ті артисти, яким не вдалося досягти успіху та здійснити мрії.

– Боря завжди був дуже емоційною людиною. Щось, можливо, вигадав, щось йому здалося. Можливо, це все величезна образа, що не склалося так, як мріялося, – заявила продюсер.

В Instagram вона опублікувала великий пост про те, що запам’ятала його як вразливого хлопця, який серйозно страждав на анорексію.

– Людина тонкої душевної організації, яка нікому не вірила і не їла ніколи й ніде. Тому дивно звинувачувати мене у булінгу за надмірну вагу. Я взагалі не пам’ятаю, щоб він щось їв. Нескінченно сидів на дієтах, нескінченно худнув. Тому основна проблема всього офісу була: Як Борю нагодувати? – поділилася Могилевська.

За її словами, Боря завжди ходив ображеним на всіх, а також йому здавалося, що довкола крутять змови.

– Тому найбільша радість була, коли Боря розслаблявся та усміхався, а не перебував у оборонній позиції. Тоді в нас було багато теплих хвилин. І таких приємних моментів у моїй пам’яті більше, ніж непорозумінь та помилок, які, поза сумнівом, у стосунках роблять усі, – додала продюсер.

Зі свого боку, Наталя Могилевська каже, що вона навпаки відстоювала участь Бориса Апреля на Фабриці зірок.

– Мені дивно, що ти звинуватила мене у неприйнятті трансгендерів. Коли я за тебе влаштовувала буквально революцію, не даючи можливості організаторам шоу приїхати на зйомку, ризикуючи всім майданчиком, своєю участю та репутацією, – зазначила Наталя.

Також вона додала, що хоче познайомитися вже із Зіанджею.

– Але я тебе дуже прошу, не нападай на мене. Ти ж знаєш, що я можу захистити себе. Але той факт, що я цього не роблю – говорить про мої, як і раніше, теплі й ніжні почуття до тебе, – підсумувала продюсер.

На нові заяви Могилевської Зіанджа не змовчала, а викотила низку історій в Instagram, в яких зазначила, що не відчуває образ і не тримає зла на народну артистку.

Друга Фабрика зірок, на якій продюсером була Наталія Могилевська, подарувала чи не найбільшу кількість молодих зірок. Переможець Фабрики Володимир Дантес разом із товаришем Вадимом Олійником співали у дуеті, а зараз займаються сольними кар’єрами.

Аліса Тарабарова, Регіна Тодоренко, Ліна Міцукі, Олена Кушніренко стали першим складом популярного гурту Real O. Зараз Тарабарова розвиває сольну кар’єру, а Регіна змінила профіль на телеведучу.

Влад Дарвін пише пісні половині українського шоу-бізнесу та випускає власні треки. А про успіх кар’єри Макса Барських взагалі не виникає питань.

Тому, загалом, усі артисти, які хотіли справді займатися музикою та кар’єрою у шоу-бізнесі, продовжили цей шлях.