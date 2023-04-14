Переможці Євробачення 2022 український гурт Kalush Orchestra презентували трек Ushme Uturbe із канадським репером BBNO$.

Артисти познайомилися в Остіні, штат Техас, де створили кліп на пісню. Відео знімали по всьому Остіну, розміщуючи зображення герба України – синього щита із золотим тризубом – на стінах і світлофорах міста.

– В Остіні ми вперше в реальному житті зустрілися з Алексом (BBNO$), але нам було так легко і весело працювати разом на знімальному майданчику, що здавалося, що ми давні друзі. Сподіваємося, вам сподобається результат нашої співпраці, – каже Олег Псюк.