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Kalush Orchestra записали спільний трек із BBNO$: слухаємо прем’єру Ushme Uturbe

14 Квітня 2023, 12:04
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Kalush Orchestra та канадський репер BBNO$ презентували спільний трек

Переможці Євробачення 2022 український гурт Kalush Orchestra презентували трек Ushme Uturbe із канадським репером BBNO$.

Артисти познайомилися в Остіні, штат Техас, де створили кліп на пісню. Відео знімали по всьому Остіну, розміщуючи зображення герба України – синього щита із золотим тризубом – на стінах і світлофорах міста.

– В Остіні ми вперше в реальному житті зустрілися з Алексом (BBNO$), але нам було так легко і весело працювати разом на знімальному майданчику, що здавалося, що ми давні друзі. Сподіваємося, вам сподобається результат нашої співпраці, – каже Олег Псюк.

Канадський репер BBNO$ найбільш відомий своїм синглом Lalala – трек набрав понад 800 млн прослуховувань на Spotify.

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