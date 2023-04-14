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Kalush Orchestra записали совместный трек с BBNO$: слушаем премьеру Ushme Uturbe

14 апреля 2023, 12:04
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Kalush Orchestra та канадський репер BBNO$ презентували спільний трек

Победители Евровидения 2022 украинская группа Kalush Orchestra презентовали трек Ushme Uturbe с канадским рэпером BBNO$.

Артисты познакомились в Остине, штат Техас, где создали клип на песню. Видео снимали по всему Остину, размещая изображение герба Украины — синего щита с золотым трезубцем — на стенах и светофорах города.

— В Остине мы впервые в реальной жизни встретились с Алексом (BBNO$), но нам было так легко и весело работать вместе на съемочной площадке, что казалось, что мы давние друзья. Надеемся, вам понравится результат нашего сотрудничества, — говорит Олег Псюк.

Канадский рэпер BBNO$ наиболее известен своим синглом Lalala — трек набрал более 800 млн прослушиваний на Spotify.

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