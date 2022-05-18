29 мая, в День Киева, пройдет второй благотворительный телемарафон Save Ukraine #StopWar в столицах Германии и Украины. Мероприятие будет посвящено мужественному украинскому сопротивлению в течение трех месяцев несокрушимой борьбы против РФ.

Цель мероприятия остается все той же — привлечь внимание мирового сообщества к трагически событиям, происходящим в нашей стране, и собрать средства для закупки медицинского оборудования, с помощью которого оказывают помощь раненым и пострадавшим.

Организаторы мероприятия отмечают, что Киев — сердце Украины, которое никогда не будет завоевано. Ключевые месседжи проекта – #Stoprussia, #StandWithUkraine, #StopWar, #SaveUkraine, #BeBraveLikeUkraine, #CapitalOfBravePeople.

Среди участников Save Ukraine #StopWar Океан Эльзы, Тина Кароль, The Hardkiss, Monatik, Beissoul & Einius, Антитела, Onuka, Alyona Alyona, Kalush Orchestra и другие звезды.

Артисты будут выступать живым звуком из Киева, а также из его города-побратима Берлина. Ведущими мероприятия станут Тимур Мирошниченко и Маша Ефросинина.

Благотворительный телемарафон будут ретранслировать телеканалы около 20 стран Европы и мира, а также стриминговые платформы и соцсети.

В Украине посмотреть мероприятие можно в рамках марафона Единые новости. Продолжительность — два часа.

Напомним, что первый благотворительный телемарафон Save Ukraine #StopWar прошел 27 марта в Варшаве. Во время него было собрано более 40 млн грн для решения гуманитарных проблем, вызванных российско-украинской войной.