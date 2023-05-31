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Кадри з Михайлівської площі та прапор України: Потап повернувся до Києва

31 Травня 2023, 13:51
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Потап

Музичний продюсер Потап повернувся в Україну. Про це стало відомо з його Instagram-stories, якими він активно ділиться.

Зокрема, шоумен показав відео з Михайлівської площі в Києві, авто, на якому фарбою написано Миколаїв і своє селфі на тлі графіті Mozgi.

Потап

Чи надовго і навіщо Потап повернувся в Україну – невідомо, проте за цей час у його шанувальників накопичилося безліч запитань. Особливо багатьох цікавить – де він був весь цей час.

В одному з інтерв’ю продюсер говорив, що не сидить на одному місці, а займається благодійними концертами, зборами на армію, аукціонами та гуманітарною допомогою.

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