Музичний продюсер Потап повернувся в Україну. Про це стало відомо з його Instagram-stories, якими він активно ділиться.

Зокрема, шоумен показав відео з Михайлівської площі в Києві, авто, на якому фарбою написано Миколаїв і своє селфі на тлі графіті Mozgi.

Чи надовго і навіщо Потап повернувся в Україну – невідомо, проте за цей час у його шанувальників накопичилося безліч запитань. Особливо багатьох цікавить – де він був весь цей час.

В одному з інтерв’ю продюсер говорив, що не сидить на одному місці, а займається благодійними концертами, зборами на армію, аукціонами та гуманітарною допомогою.