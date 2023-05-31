Музыкальный продюсер Потап вернулся в Украину. Об этом стало известно из его Instagram-stories, которыми он активно делится.

В частности, шоумен показал видео с Михайловской площади в Киеве, авто, на котором краской написано Николаев и свое селфи на фоне граффити Mozgi.

Надолго ли и зачем Потап вернулся в Украину — неизвестно, однако за это время у его поклонников накопилось множество вопросов. Особенно многих интересует — где он был все это время.

В одном из интервью продюсер говорил, что не сидит на одном месте, а занимается благотворительными концертами, сборами на армию, аукционами и гуманитарной помощью.