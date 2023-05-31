Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Персоны

Кадры с Михайловской площади и флаг Украины: Потап вернулся в Киев

31 мая 2023, 13:51
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Потап

Музыкальный продюсер Потап вернулся в Украину. Об этом стало известно из его Instagram-stories, которыми он активно делится.

В частности, шоумен показал видео с Михайловской площади в Киеве, авто, на котором краской написано Николаев и свое селфи на фоне граффити Mozgi.

Потап

Надолго ли и зачем Потап вернулся в Украину — неизвестно, однако за это время у его поклонников накопилось множество вопросов. Особенно многих интересует — где он был все это время.

В одном из интервью продюсер говорил, что не сидит на одном месте, а занимается благотворительными концертами, сборами на армию, аукционами и гуманитарной помощью.

Читайте также:
ПотапХуже всего — остаться незамеченным. Потап впервые прокомментировал хейт песни Волонтер

Теги
Потап
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь