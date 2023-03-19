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Каддафі винесли такий самий вирок, але він не дожив: Єфросиніна про ордер на арешт Путіна

19 Березня 2023, 12:56
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Маша Ефросинина

Ведуча Маша Єфросиніна прокоментувала те, що Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна.

Зробила це Єфросиніна на прохання своїх підписників, зазначивши, що диктатору Муаммару Каддафі винесли такий самий вирок, однак до свого арешту він не дожив.

– Власний народ розірвав його на частини вже за чотири місяці… У те, що російський народ вчинить так само зі своїм убивцею, я не вірю… Але не втрачаю надію, що в бункерної за**пи не за горами інший схожий сценарій потрапляння до братів Чаушеску, Каддафі та Бен Ладена, – наголосила Маша.

Маша Ефросинина

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Нагадаємо, 17 березня МКС видав ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженого при президенті Росії з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Бєлової.

У заяві МКС ідеться про те, що існують “розумні підстави” вважати, що російський лідер “несе кримінальну відповідальність” за “воєнний злочин незаконної депортації населення (дітей) і незаконне переміщення населення (дітей) з окупованих районів України в Російську Федерацію” на окупованій території України.

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