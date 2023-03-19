Ведущая Маша Ефросинина прокомментировала то, что Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина.

Сделала это Ефросинина по просьбе своих подписчиков, отметив, что диктатору Муаммар Каддафи вынесли такой же приговор, однако до своего ареста он не дожил.

— Собственный народ разорвал его на части уже через четыре месяца… В то, что российский народ поступит также со своим убийцей, я не верю… Но не теряю надежду, что у бункерной за**пи не за горами другой похожий сценарий попадания к братьям Чаушеску, Каддафи и Бен Ладена, — подчеркнула Маша.

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Напомним, 17 марта МУС выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой.