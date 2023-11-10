Актриса Екатерина Кузнецова рассказала, планирует ли ее муж-россиянин приобрести украинское гражданство.

Будет ли муж Кузнецовой менять гражданство

Возлюбленный актрисы, бизнесмен и серфингист Максим Аплин сейчас проживает на острове Тенерифе в Испании. Он поддержал позицию Екатерины и уехал из России.

По словам Кузнецовой, ее муж думает о том, чтобы получить украинское гражданство.

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— Он думает об этом. Планирует это сделать. Сейчас занимается документами по испанской резиденции. Ему, конечно, стыдно и он переживает. Всем сердцем поддерживает Украину, — отметила актриса.

Сейчас Кузнецова живет на две страны — Украину и Испанию. На острове Тенерифе актриса и ее муж арендуют жилье.

Напомним, что Кузнецова познакомилась со своим будущим мужем на Шри-Ланке. В апреле 2021 года Максим сделал Екатерине предложение.

До этого актриса была замужем за российским актером Евгением Прониным, но их брак продлился всего год.

Фото: Екатерина Кузнецова