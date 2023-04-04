Актриса Ксения Мишина призналась, что во время полномасштабной войны встречалась с отцом своего ребенка, с которым разошлась еще на седьмом месяце беременности.

Так, мужчина появился вновь в жизни Ксении, отметив, что осознал свои ошибки и хочет общаться с сыном Платоном, которого ни разу не видел за 11 лет.

— Мы встречались, но я снова помахала ручкой. Человек не изменился. Скажу так: не закрытый гештальт был больше у меня, чем у сына. Я понимала, что ему нужна я, а не ребенок… Все это плохо влияет на сына, он начинал спрашивать: А почему так? — поделилась актриса.

Также она добавила, что у бывшего возлюбленного новая семья, которая начала “качать права”, на что Ксения сказала: Нет, это не обо мне.

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Отметим, что Мишина рассказывала о том, что экс-возлюбленный поднимал на нее руку. В 2017 году он объявился и спустил ее с лестницы в театре.